شاهد.. التأريخ لكورونا على قشور البيض

المصدر: البيان الإلكتروني

"ضع كمامتك" و"اغسل يديك" لمحاربة كورونا، ونصائح أخرى للناس للحفاظ على صحتهم، هي رسومات تنطق من دون كلام من على قشور بيض، في فيديو لقناة "CGTN" الصينية.

الفيديو للفنانة الصينية تشاو وي المتخصصة بالرسم على قشور البيض، والتي قررت التأريخ لفيروس كورونا بقلم فرشاتها ويدها فقط، حيث قامت بالرسم على قشور أكثر من 56 بيضة، قصص لهذ الوباء القاتل، ستبقى خالدة.