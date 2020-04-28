شاهد.. قوة ضربات "روبيان السرعوف"

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

يتميز "روبيان السرعوف" أو جمبري المانتيس؛ أحد مخلوقات المحيطات الفضولية، بفعالية تقنيته في الصيد.

فبمساعدة أرجله، فهو قادرة على كسر زجاج حوض الأسماك، حيث يقتل فريسته في غمضة عين.

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ووفقًا لتقديرات الباحثين، فإن سرعة ضرباته تتجاوز 20 مترًا في الثانية، حيث إن ضربة واحدة منه تولد قوة 1500 نيوتن في بضعة آلاف من أجزاء الثانية.

ويعيش "روبيان السرعوف"، الذي ينتمي لأسرة المفصليات القشرية أو مايعرف بلينات الدرقة، في المحيطين الهادئ والهندي، من غوام إلى شرق أفريقيا.