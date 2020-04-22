شاهد.. النزوح الغريب لنجم صغير

المصدر: البيان الإلكتروني

يتحرك نجم البحر الصغير في نزوحه الغريب من خلال المشي على أقدامه العديدة، التي تحوي كل منها أكواب شفط (أنيبات) تعينه على الحركة والالتصاق بالسطوح.

يذكر أن نجم البحر هو حيوان مائي لافقاري، ينتمي إلى شعبة شوكيات الجلد، ويتميز بأذرعه المتعددة، والتي قد تتراوح بشكل كبير في العدد، وتحتوي على أنيبات دقيقة، تستخدم للحركة والالتصاق بالسطوح، وهي موزعة على هيئة صفين في كل قدم. كما يفتقر إلى وجود دماغ، لكنه يحتوي على جهاز عصبي مستقل.