شاهد.. "كورونا" تجوب شوارع الهند وتحذر من الفيروس!

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت سيارة في شكل الفيروس التاجي (كورونا) بدوريات في شوارع مدينة حيدر آباد الهندية لتوعية الناس بمخاطر الفيروس وتذكيرهم بالبقاء في منازلهم، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي.

وكان مكبر الصوت الموجود بالسيارة يصدح بـ "إذا لم تدخل منزلك ستقبض عليك "كورونا"، كما كتبت على السيارة عبارة "التزم بيتك".