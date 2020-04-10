قامت سيارة في شكل الفيروس التاجي (كورونا) بدوريات في شوارع مدينة حيدر آباد الهندية لتوعية الناس بمخاطر الفيروس وتذكيرهم بالبقاء في منازلهم، والالتزام بالحجر الصحي الذاتي.
وكان مكبر الصوت الموجود بالسيارة يصدح بـ "إذا لم تدخل منزلك ستقبض عليك "كورونا"، كما كتبت على السيارة عبارة "التزم بيتك".
شاهد.. "كورونا" تجوب شوارع الهند وتحذر من الفيروس!https://t.co/0XkRu3jVlT— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2020
#خليك_في_البيت
#StayHome
#كوفيد19
#Covid_19
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jSaBIrb005