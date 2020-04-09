شاهد .. ماذا فعل السيسي عندما شاهد عمالاً بدون كمامات؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما لاحظه من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وقال الرئيس المصري خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية: "هو انا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟



وأضاف: "انا هعدي تاني ولو ملقيتش الاجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".