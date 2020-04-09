شاهد.. Stayin Alive لـ "بي جيز" نسخة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اشتهرت فرقة بي جيز البريطانية، التي تأسست في أستراليا العام 1958، بأغنية (Stayin Alive) "البقاء حيا"، التي اطلقت قبل 43 سنة مضت.

فيروس كورونا وما فعله بالبشر من حجر صحي وتباعد اجتماعي، أعاد وهج هذه الأغنية لكن بكلمات توعوية تدعو للبقاء في البيت (Stayin' inside).

يذكر أن فرقة بي جيز تألفت من الأخوة الثلاثة باري غيب، الذي ولد العام 1946، والتوأم روبن غيب وموريس غيب اللذين ولدا العام 1949.

يشار إلى انه مع بداية العام 2005، تخطت مبيعات الفرقة 225 مليون أسطوانة، مما جعلها ضمن الأكثر الفرق مبيعاً في التاريخ.