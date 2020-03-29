(فيديو) سيمفونية افتراضية لبيتهوفن تتحدّى كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك 19 عازفاً موسيقياً هولندياً في عمل فني تضامني وتحفيزي على مجابهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي يجتاح العالم، وأودى حتى الآن بحياة الكثرين في جميع قارات كوكبنا.

العمل الفني إلى جانب انه تضامني، فإنه افتراضي كذلك، حيث تم بتباعد اجتماعي.

فرقة أوركسترا روتردام الفلهارمونية قدمت سيمفونية Ode to Joy لبيتهوفن، حيث عزف كل واحد من الموسيقيين الـ 19 على حدة من بيته، لتتناسق الأصوات وتخرج لنا هذا العمل الموسيقي الرائع المناهض لفيروس كورونا، فاستمع واسترخ مع هذا الصباح الجميل: