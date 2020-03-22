(فيديو) في زمن كورونا.. طائرات بدون طيار لتنزّيه الكلاب!

تسبب انتشار الفيروس التاجي (كوفيد-19) في غالبية بلدان العالم في تغيير كثير من السلوكيات والتقاليد التي ألفها البشر.
فقد تكون سلوكيات الرعاية والاهتمام بالحيوانات الأليفة قد تراجعت في عصر كورونا، خوفا من الإصابة بالفيروس.
لكن تلك المشاعر الإنسانية نحو الحيوانات لم تخب، وإن كانت قد خفتت، فالحجر الصحي الذاتي لم ينس صاحب هذا الكلب في إخراجه في فسحته المعهودة، لكن هذه المرة بقيادة طائرة من دون طيار، كون مربي الكلب لا يستطيع الخروج في قبرص، حيث تفرض السلطات حالة طوارئ صحية. فهل تؤدي الطائرة المسيرة المهام نفسها اتجاه الكلب؟
(فيديو) في زمن كورونا.. طائرة بدون طيار تنزّه كلباًhttps://t.co/Iq7FYOxgnf— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2020
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