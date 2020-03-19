شاهد.. سيمفونية الشرفات

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

كورونا يفشل في هزيمة الأمم الحيّة، إسبانيا ذات الثقافة والمورث الحضاري الضارب في الأعماق استلهمت من عراقتها أدوات لمجابهة هذا الفيروس القاتل.

حجر رعاياها في مساكنهم نعم، لكنه (الفيروس) لم يستطع إسكاتهم وجعلهم من الأموات، فمن شرفات منازلهم قرر الإسبان إبلاغ العالم بأنهم شعب لا يخنع، من الشرفات قرروا توزيع الإيجابية على بعضهم بعضا ونثرها على إخوانهم لهم في الإنسانية،من الشرفات عزفوا أحلى السيمفونيات كما عدناهم، من الشرفات- وكأني بهم - يريدون تجسيد قول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي:

سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء

من مدينتهم الحيّة برشلونة عزفوا سينفونية من الشرفات، اسمع واستمتع: