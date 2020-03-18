شاهد.. شرح لأهمية غسل اليدين بالصابون ضد كورونا يستحق التنويه

المصدر: البيان الإلكتروني

ابتكرت امرأة في أيرلندا طريقة مفيدة لتوضيح أهمية غسل اليدين بالصابون بالنسبة للأطفال من خلال إجراء تجربة تظهر مدى سرعة تحرك جزيئات الفلفل الأسود التي تعمل كالفيروس التاجي (كوفيد-19) بمجرد أن يغسل الطفل يديه بالصابون.

وحتى توصل أهمية غسل اليدين بالصابون للطفل قامت -كما يظهر الفيديو الذي نشرته ABC News عبر حسابها على تويتر- بغمس أصبع الطفل في المحلول قبل وبعد الغسل بالصابون ليلاحظ الفرق، وكيف يطرد الصابون جزيئات الفلفل الأسود في التجربة وفيروس كورونا في الواقع.

حقاً تجربة وطريقة لايصال المعلومة تستحق التنويه.