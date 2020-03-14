شاهد.. الغناء الجماعي أنيس الإيطاليين في مجابهة كورونا ليلاً

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

اضطر 60 مليون إيطالي للبقاء في منازلهم امتثالا لأوامر السلطات بعدم التجمع لمجابهة كوفيد-19 القاتل.

من الصعب القيام بذلك في ظروف غير هذه الظروف، لكن للضرورة أحكاماً.

وفي مآزرة جماعية ذاتية لبعضهم بعضاً يحولون إرهاب الفيروس القاتل بصوت واحد لعله يزلزله وينسحب مكسورا.

من شرفة إلى شرفة، في مدينة نابولي كما في سيينا، وفي انسجام تام صدح المحاصرون، أو بالأحرى المحجور عليهم، بصوت واحد بأغان هي الأقرب للسيمفونية، يخالونها مضادات حيوية تقوي مناعتهم في وجه ضيف غير مرغوب فيه، وكلهم أمل في هزيمته كما في ووهان، آملين بانبلاج فجر كله أمل لإيطاليا والعام أجمع.