فيديو.. ماذا فعلت بالأطفال يا كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لأطفال بمدينة رافينا شمالي إيطاليا لم يروا بعضهم بعضا منذ الـ 24 فبراير عندما تقرر تعليق الدراسة كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

فقد قام تلميذ في الصف الثاني ابتدائي بإرسال تسجيل صوتي لزملائه، فجاءت الردود كلها عاطفية ومؤثرة، والتي قام موقع (إيطاليا بالعربي) بترجمتها إلى اللغة العربية. استمعوا..