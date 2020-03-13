فيديو.. ماذا فعلت بالأطفال يا كورونا؟

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لأطفال بمدينة رافينا شمالي إيطاليا لم يروا بعضهم بعضا منذ الـ 24 فبراير عندما تقرر تعليق الدراسة كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

فقد قام تلميذ في الصف الثاني ابتدائي بإرسال تسجيل صوتي لزملائه، فجاءت الردود كلها عاطفية ومؤثرة، والتي قام موقع (إيطاليا بالعربي) بترجمتها إلى اللغة العربية. استمعوا..

كلمات دالة:
  • التواصل الاجتماعي ،
  • رافينا ،
  • إيطاليا ،
  • فيروس كورونا
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