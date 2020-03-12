في زمن كورونا.. مجسمات عرض الملابس تُلبس كمامات في غزة

المصدر: البيان الإلكتروني

قام أحد التجار في غزة بوضع كمامات على "وجوه" مجسمات التي يستخدمها لعرض تشكيلاته من الثياب، لهدف توعوي، كما يقول، في زمن انتشر فيه فيروس كورونا، أو كوفيد-19 كما يعرف علميا، حول العالم.

ويقول صلاح بارود، صاحب المتجر، لـ "يورونيوز": "نحاول نشر الوعي بين الناس لكي يلبسوا الكمامات (الأقنعة الواقية). عندما رأيت أن عدد التماثيل كبير، ألبسناها قناعاً على الفور لنوصل رسالة للناس مفادها أنهم بحاجة إلى القيام بالمثل".