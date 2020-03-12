في زمن كورونا.. مجسمات عرض الملابس تُلبس كمامات في غزة

قام أحد التجار في غزة بوضع كمامات على "وجوه" مجسمات التي يستخدمها لعرض تشكيلاته من الثياب، لهدف توعوي، كما يقول، في زمن انتشر فيه فيروس كورونا، أو كوفيد-19 كما يعرف علميا، حول العالم.
ويقول صلاح بارود، صاحب المتجر، لـ "يورونيوز": "نحاول نشر الوعي بين الناس لكي يلبسوا الكمامات (الأقنعة الواقية). عندما رأيت أن عدد التماثيل كبير، ألبسناها قناعاً على الفور لنوصل رسالة للناس مفادها أنهم بحاجة إلى القيام بالمثل".
في زمن كورونا.. مجسمات عرض الملابس تُلبس كمامات في غزةhttps://t.co/hyTwuBu703#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/64OpOGGOBS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 12, 2020