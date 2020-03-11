شاهد.. "ماما" أم "بابا" أولاً؟

المصدر: البيان الإلكتروني

حاولت الأم ميلانا لالا تلقين ابنتها الصغيرة نطق كلمة "ماما" في محاولة طريفة لتعلم اللغة التي ستصبح وسيلتها في التواصل مع الغير، في فيديو حاز على اعجابات كثيرة في روسيا بحسب "روسيا اليوم".

لكن الصغيرة، وببراءة الأطفال، أسهبت في نطق كلمة "بابا" بدل "ماما" التي طالبتها أمها بنطقها.

ومع إصرار الأم على كبمة "ماما" ازداد الحاح الطفلة على كلمة "بابا".

ولا نعرف كيف انتهى التحدي بين الأم وابنتها، حول "ماما" و"بابا"، لكن هل أنت تتذكر أيهما نطقت أولاً؟