شاهد.. بئر الكتب

المصدر: البيان الإلكتروني

صخمة وعميقة، هكذا وصفت الكاتبة صوفي ليم "بئر الكتب" في المكتبة الوطنية لجمهورية التشيك بالعاصمة براغ.

وتتميز الكتبة العامة في براغ بوجود عمود فريد من نوعه من الكتب يتضمن 8 آلاف كتاب وضعت بشكل يضمن عدم تعرضها للانهيار، بحسب موقع (l'important).

والعمود الذي يتوسَّط المكتبة منذ العام 1998 ويطلق عليه اسم “برج المعرفة”، من تصميم الفنان التشكيلي السلوفاكي ماتييه كرين.

ويمثل البرج بشكل رمزي حقيقة أن المعرفة لا حدود لها، أما الشعور بذلك فيمكن التوصل إليه في حال التطلّع إلى داخل البرج (البئر) من خلال فتحة خاصة تم خلقها من بين كتب جرى الربط بينها بشكل قوي .

وتقول الناطقة باسم مكتبة المدينة، لينكا هانزليكوفا، إن ذلك لا يعني الحضور والتطلّع إلى الأمر من الخارج، بل يتوجب التطلع إلى الداخل حيث توجد مرآة في الأعلى وأخرى في الأسفل أما مهمتهما فهي خلق الانطباع باللامحدودية .

وأضافت أنها لا تُوصي من يعاني من دوار البحر مثلًا بالتطلع إلى ذلك، مشيرة إلى أن بعض الناس لا يكفيهم الإعجاب بهذا البرج (البئر) بل يحاولون إلحاق الضرر به عن طريق محاولة سحب بعض الكتب منه.

وأشارت إلى أن كل محاولات سحب الكتب من البرج تبوء بالفشل، لأن العمل كله جرى لصقه بشكل قوي، كما جرى تصليب البرج من خلال وضع أسياخ من الفولاذ فيه لمنعه من الانهيار أو التحرك.