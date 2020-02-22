شاهد.. الحليب الأحمر

المصدر: البيان الإلكتروني

لا تترك تخمينك يذهب بعيداً، بالتأكيد أنت مخطىء فيما أدركته لأول وهلة، والقضية ليست كما تظن! فما تشهده ليس تعنيفا ولا إرهابا حيوانيا.

فالحقيقة، وكل ما في الأمر، أن طائري النحام يحاولان إطعام فرخهما بالحليب الأحمر.

يذكر أن طائر النحام الوردي يقوم بإنتاج حليبا مستحلبا لتغذية صغاره (شبيهة بالمادة التي يفرزها طائر الحمام لتغذية فراخه)، حيث تقوم الأنثى بإفراز هذه المادة كنتيجة لهرمون البرولاكتين وهو الهرمون المسبب لإفراز الحليب لدى إناث الثدييات.

يحتوي هذا المستحلب على نسبة من البروتينات وعلى دهون بنسبة أكبر، وتفرز هذه المادة في غدة تقع في المنطقة الهضمية العليا.

جدير بالذكر أن هذا المستحلب يحتوي على خلايا دم بيضاء وحمراء، وفق (futurasciences).