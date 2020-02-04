شاهد.. عريس يزف عروسه إلى منزله مشيا على الأقدام والسبب "كورونا"

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بعد فرض الحظر على تنقل السيارات في شوارع هوانغقانغ في أعقاب تفشي فيروس كورونا، قرر عريس صيني نقل عروسه إلى منزله مشياً على الأقدام.

ووفقاً لمواقع صينية تداولت الفيديو، فقد توقفت سيارة للشرطة بعدما لمحت العروسين وهما يمشيان على الطريق السريع الخالي من السيارات، حاملين حقيبة، فاقتربت منهما ونقلتهما إلى بيت الزوجية.

وقال العريس أنه بسبب الأزمة التي يمر بها البلد بسبب تفشي فيروس كورونا، قرر الاحتفال بعرسه ببساطة وهدوء وأخذ عروسته إلى بيته مشيا على الأقدام.