بهدف حماية عمال النظافة من كورونا.. الروبوتات تُلمّع شوارع الصين

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
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أظهر مقطع فيديو نشره موقع "تشاينا ديلي" روبوتات للصرف الصحي وهي تنظف الشوارع في مدينة فوتيان شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ.

واعتمدت السلطات على روبوتات على شكل مركبات من دون سائق لتنظيف الشوارع، بهدف حماية عمال النظافة من التعرض للتهديد المحتمل لفيروس كورونا الجديد.

وتعمل الروبوتات على جمع القمامة وكنس الشوارع ورش المياه.

كلمات دالة:
  • الصين،
  • روبوتات،
  • فيروس كورونا
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