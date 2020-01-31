فيديو.. نمل جرّة العسل

المصدر: البيان الإلكتروني

جرة عسل صغيرة تملأ بطنها، مصطلح يستخدم للتعريف بنمل الرحيق وتمييز هذا النوع عن أنواع من النمل الأخرى.

هذا النوع من النمل يدعى نمل العسل، وسبب هذه التسمية أنها تتغذى على فضلات بعض الحشرات المتطفلة على الأوراق النباتية المزهرة المنتجة للرحيق، وتكون فضلات هذه الحشرات غنية بالمواد السكرية، كما لا تتوانى في أكل العسل إن وجدت له سبيلا كما يوضح الفيديو، الذي وثقه موقع (futurasciences).

وتحمل هذه النملات ما مصته من فضلات سكرية إلى مستعمرتها وتخزنها في أسلوب عجيب وغريب، لأن البعض من هذه النملات العاملات يستخدم جسمه كمخزن للمواد السكرية (العسل).