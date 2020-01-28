شاهد.. فيديو من داخل مستشفى مدينة ووهان بؤرة تفشي كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

نشر موقع بلومبرغ فيديو من داخل مستشفى مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل.

ويظهر الأطباء من خلال الفيديو وهم يرتدون بدلات طبية واقية تظهر العينين فقط.

وشهد المستشفى السبت الماضي حالة وفاة الطبيب ليانغ وودونغ "62 عاماً" بعد إصابته بفيروس "كورونا" الجديد بينما كان يكافح مع زملائه الأطباء لإنقاذ المرضى المصابين بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص في الصين حتى الآن.

و"وودونغ" طبيب مُتقاعِد، لكن تم استدعاؤه للمساعدة في منع تفشي المرض.