شاهد.. أب مصري يلقي نفسه على ابنته تحت القطار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد إنساني لرجل يحتضن فتاة تحت عجلات القطار الذي يتحرك مع أصوات الدعوات على الرصيف التي تبتهل إلى الله بنجاتهما من الموت.
وذكرت بعض حسابات مواقع التواصل أن الفتاة التي وقعت تحت القطار كانت في محطة بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وأن والدها الذي كان يرافقها على المحطة شاهدها وهي تقع فألقى بنفسه فوقها وأنقذها، وفقا للعربية نت.
شاهد.. #أب_مصري يلقي نفسه على ابنته تحت #القطارhttps://t.co/fmjGpKjRPV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZVLHHUY9Zd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 27, 2020