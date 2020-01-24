شاهد.. خداع الطبيعة الآسر

المصدر: البيان الإلكتروني

ليست حمما بركانية تنساب من بين جبال منتزه يوسميتي الوطني في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية الجليدية، ولا هي ألوان قوس قزح المزركشة. إنها الطبيعة الخادعة، أو خداع الطبيعة الآسر.

تسقط أشعة الشمس على جبال يوسميتي، فتترك تأثيرات مختلفة، ينتج عنها ألوان وظواهر وهمية مختلفة بحسب الفصول وكذلك الليل والنهار. فهي حمم بركانية تنساب من بين احتدابات جبال الجليد مساء، وألوان قوس قزح أثناء النهار، بحسب موقع (futurasciences).

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