شاهد.. طفل إندونيسيا الضخم كيف أصبح

المصدر: البيان الإلكتروني

هل تذكرون أضخم طفل في إندونيسيا؟

الطفل الإندونيسي كان يعاني من السمنة المفرطة، إذ بعد عجز الأطباء عن التعامل مع حالته، وتراجعت المستشفيات عن التدخل في حالته الطبية.

"أد راي"، أحد أبطال إندونيسيا في كمال الأجسام والحاصل على بطولات عالمية تولي أمره.، بحسب صحيفة الخبر الإندونيسية

وبعد جلسات وتدريبات أختلف الوضع.

شاهد النتيجة.. بالفعل ما خاب من استشار.