شاهد.. طفلة تحترف سرقة المحلات التجارية

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

استخدم أبوين طفلتهما الصغيرة لسرقة متجر في روسيا. ونشر موقع روسيا اليوم، فيديو يظهر طفلة جالسة على عربتها، وهي تأخذ منتجات من المتجر وتخفيها داخل العربة.

ويظهر الأب في الفيديو وهو يحاول تجنب الالتفات لطفلته بينما كانت تأخذ الأغراض الواحد تلوى الآخر، حتى يظهر بأنه لم ينتبه لما تفعله.

ولكن يبدو من خلال الفيديو بأن الطفلة قد عودها أهلها على سرقة المتاجر.