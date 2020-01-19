شاهد.. الجرذ و"شبشب" التشبث بالأمل

المصدر: البيان الإلكتروني

الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أمريكا اللاتينية والدول الناطقة باللغتين البرتغالية والاسبانية، يصح أن نطلق عليه عنوان الموقف الحرج.

الفيديو لجرذ تقطعت به السبل في فيضانات ولاية اسبيريتو سانتو جنوب شرق البرازيل، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين السابقين.

وبعد العزلة، وخطر الموت غرقاً الذي داهمه، لم يجد هذا المخلوق الضعيف سوى "فردة" شبشب يمتطيها ليتشبث بالأمل وبالحياة.