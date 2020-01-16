شاهد.. نهر جليدي يزاحم السيارات في الطرقات

المصدر: البيان الإلكتروني

هل سبق لك أن رأيت قوة الأنهار الجليدية المتحركة تسير مع السيارات في الطرقات؟

التغيّر المناخي أتاح لنا مشاهدة ذلك، في تينكو نالاه بالقرب من بوه في كينناور الهندية، حيث لم تصبح جميع الظواهر الطبيعية بعيدة المنال، بل لم تصبح بعيدة المشاهدة.

الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سير نهر جليدي في طريق عام جنب إلى جنب مع السيارات، والسياح يحاولون تصويره للذكرى.

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