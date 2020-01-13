شاهد.. أراد الاستعراض مع كوبرا فنال عقابه

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلاً وهو يحاول تقبيل كوبرا.

ووفقا لتفاصيل سردها رواد مواقع التواصل فقد استعان سكان أحد الأحياء في مدينة بادرافاتي الهندية، بمروض ثعابين محلي لاصطياد كوبرا أثارت الرعب في المنطقة، ونجح الرجل في اصطياد الكوبرا التي بلغ طولها نحو متر ونصف المتر، إلا أن المروض والذي يدعو "سونو"، أراد الاستعراض أمام السكان ليحاول تقبيل الأفعى، وجاء رد الأفعى قاسيا، حيث لدغت سونو بقوة في شفته السفلى.

ونقل سونو سريعا للمستشفى، وتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، إلا أنه ظل لمدة أسبوع يعاني من ورم في الوجه والشفة وآلام مبرحة.