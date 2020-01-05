(فيديو) "لا تلمسني".. الخجولة العفيفة الحساسة

المصدر: البيان الإلكتروني

نبتة ميموسا بوديكا أو ميموزا بوديكا (Mimosa Pudica)، يشتق اسمها العلمي من الكلمة اللاتينية ( بوديكا)؛ أي الخجولة، العفيفة، المنكمشة، كما يطلق عليها أيضاً اسم النبتة الحساسة، واسم (لا تلمسني).

وتعتبر ميموسا بوديكا من النباتات العشبية الزاحفة والسنوية، وأوراقها المركبة تنطوي على نفسها وتتدلى بمجرد تعرضها للمس أو الاهتزاز.

وقدرتها على التراجع هذه عند لمسها هي للهروب من الحيوانات المفترسة.

آلية الدفاع، لدى هذا النبات من أصل استوائي تتوافق مع آلية الدفاع ضد الافتراس المعروفة منذ فترة طويلة، بحسب موقع (futurasciences).

الموطن الأصلي للنبتة الخجولة الحساسة هو أمريكا الجنوبية وأميركا الوسطى لكن يعتبر حاليا من النباتات الاستوائية.