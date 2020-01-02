شاهد .. كيف تم تنظيف وسط دبي في أقل من ساعتين؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت "إعمار"، الشركة التي تولت تطوير برج خليفة، في إبهار ما يزيد على ملياري شخص حول العالم بعرضٍ مذهل للألعاب النارية في أطول مبنى في العالم، إيذاناً ببداية العام 2020 والعِقد الجديد، حيث تحوّل برج خليفة إلى تحفة فنية جمعت عروض الأضواء والصور والموسيقى في تناغمٍ بديع مع أداء نافورة دبي، الأمر الذي منح الزوار تجربة لا مثيل لها بالتزامن مع دخول العقد الجديد.

وبعد انقضاء الثواني العشر للعدّ التنازلي على واجهة برج خليفة، ومع وصول الوقت إلى منتصف الليل، شهد أفق وسط مدينة دبي انطلاق عرضٍ هائل للألعاب النارية والأضواء استمر لزمن قياسي بلغ 8 دقائق و43 ثانية، كما شهِد الزوار ممن حالفهم الحظ في حضور هذا العرض، إطلاق أطول مجموعة من الألعاب النارية المتتالية في تاريخ العروض التي شهدتها احتفالات رأس السنة في برج خليفة، حيث استمرت لمدة تزيد على خمس دقائق متواصلة، وقد تضمّن العرض إطلاق 1371 كغ من الألعاب النارية، والتي توزعت على 207 مواقع للإطلاق.

غير أن هناك مجهوداً جباراً بعد انتهاء هذه الاحتفالات المبهرة في دانة الدنيا وهو إعادة الألق للمدينة الساهرة وتنظيف أماكن الاحتفالات وإعادتها كمان كانت تخطف القلوب والأبصار.

هذه هي قصة أحد الأبطال وراء احتفال رأس السنة في وسط مدينة دبي .. شاهد كيف تم تنظيف وسط مدينة دبي بحلول الساعة 2:30 صباحاً في نفس اليوم.