شاهد .. سمكة تسير في المياه وتتغذى ضعف وزنها

المصدر: وكالات

من المعروف ان الأسماك تملك زعانف وتسبح في الماء، ولكن اكتشف مؤخرا عدد من العلماء سمكة غريبة تملك 4 أرجل وتسير كما الحيوانات الاخرى.

وتم اكتشاف السمكة في أعماق خليج المكسيك، وذلك خلال رحلة بحثية استغرقت عامًا؛ من أجل اكتشاف الحياة في أعماق البحار.

وعثر على هذه السمكة الغريبة على عمق حوالي 3 آلاف قدم تحت سطح المحيط، بالقرب من جزيرة ''Dry Tortugas'' ويمكن للسمكة أن تستخدم زعانفها كأنها أقدام تتحرك عليها، ويظهر ذلك في تحور واضح للزعانف الخلفية خاصة، وفق صحيفة ''الديلي ميل'' البريطانية.

والتقطت البعثة شريط فيديو للسمكة وظهر فيه واضحًا التحوُّر في زعانفها الخلفية لتتمكن من الوقوف عليهما، خاصة على الصخور.

وأطلق العلماء على السمكة اسم "شايفير أنغلرفيش"، وهي بطول متر ونصف المتر وتزن 50 كيلوجراماً، وتتميز بجلد سميك ومرقط بنمط يسمح لها بالاختباء والتماهي مع ألوان بيئتها في الأعماق، وتعد قدرة السمكة على تناول طعام يفوق وزنها، أحد الصفات التي ميزتها عن أنواع أخرى.

وكانت جزر دراي تورتوغاس، في ولاية فلوريدا، المحطة الأخيرة لرحلة استكشافية أطلقها المكتب الوطني للبحوث واستكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، واستمرت لعام.

ويعد قاع البحر في هذه المنطقة غنياً بالموائل، إضافة إلى خصائصه الجيولوجية الفريدة من نوعها، وستمكن بيانات من هذه الحملة العلماء والمديرين من فهم أفضل للتنوع وتوزيع موائل المياه العميقة في هذه المنطقة، مما يسمح باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة الموارد.

وبسبب تفضيل هذا النوع من السمك قيعان البحار العميقة، استخدم العلماء مركبة تعمل عن بعد لاستكشافها، وفي بداية عملية البحث في تلك المنطقة ظن العلماء أن السمكة مجرد صخرة علقت بطريقة غير مستقرة بين الشعاب المرجانية، بينما كانت في الواقع سمكة الصياد من نوع شايفير، تقف على أقدام صغيرة.