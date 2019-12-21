شاهد.. سحر الطبيعة

المصدر: البيان الإلكتروني

في الأرض التي نعيش عليها، كل يوم تنتشر حول العالم العديد من الظواهر الطبيعية الخطرة، لكن إذا ما رأيناها من الفضاء فإنها تظهر أكثر سحرا وخلابة!

موقع (l’important) الفرنسي نشر فيديو لمحطة الفضاء الدولية (ناسا) يصوّر بركان ساريشيف القريب من اليابان على ارتفاع 354 كيلومتر، حيث وصلت قوة انفجار البركان للدرجة الذي أوصلت الدخان والرماد البركاني لارتفاع 8 كيلومترات.

يذكر أن البركان يقع في جزيرة ماتوا غير المأهولة في أرخبيل الكوريل في شمال المحيط الهادئ، وهو أحد الجزر التابعة لروسيا، وبدأ ثورانه يوم 11 يونيو الماضي.