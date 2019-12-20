شاهد.. حلزون التفاح خلال وضع بيضه

المصدر: البيان الإلكتروني

هل تعرف حلزون التفاح؟

ينتمي حلزون التفاح إلى بطنيات الرجل أو بطنيات القَدَمِ أو البَطْنِقَدَمِيَّاتُ، وهي أكبر طائفة تنتمي إلى الرخويات، وتعيش في المياه.

تتميز حلزونات التفاح بوضع بيضها بطريفقة فضولية إلى حد ما، حيث تضعه على دعامات فوق سطح الماء في مجموعات تتراوح بين 300 إلى 600 بيضة، بحسب (futurasciences)، في منظر وكأنه لعبة من ألعاب الهواتف الحديثة.

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