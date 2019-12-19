بالفيديو.. استمتع بمعزوفات ديك على آلة البيانو!

المصدر: البيان الإلكتروني

قد يكون من الانصاف ترشيح هذا الديك للانضمام إلى أية فرقة موسيقية تبحث عن عازف على البيانو!

فقد اكتسب هذا الديك شهرة كبيرة، لقدرته على عزف أعذب الألحان على آلة البيانو، بالضغط على مفاتيحها بمنقاره ورجليه!

يقول مدربه، الذي يعلم الموسيقى في كلية مهنية في قوييانغ، جنوب غرب الصين، إن التدريب هو جزء من مقرره في علم النفس السلوكي للحيوانات الأليفة، وبه أصبح هذا الديكماهرا في عزف أعذب الالحان على آلة البيانو بحسب (CGTN).