شاهد.. روعة قنديل البحر في خندق ماريانا

المصدر: البيان الإلكتروني

قنديل بحر رائع من فصيلة كروسوتا، التي تنتمي لجنس الأبابيات من عائلة Rhopalonematidae، وهو من الأنواع غير المعروفة التي تسبح في عمق 3700 متر في خندق ماريانا؛ أعمق حفرة في سطح الكرة الأرضية وتقع في غرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية.

تم اكتشاف هذا القنديل في 24 أبريل 2016 في منطقة تسمى جبل إنيغما البحري بواسطة سفينة أوكينوز الاستكشافية.

الفيديو مقطع حقيقي لقنديل البحر في الأعماق؛ وليس عملاً فنياً يثير الإعجاب، وفق موقع (futurasciences).