(فيديو) النسّر الملكي.. قوة ودقة وهيبة

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض مدهش بالحركة البطيئة لنسر ملكي خلال تحليقه يمزج بين القوة والدقة والهيبة.

يذكر أن النسر الذهبي كان يوما رمزاً للأقوياء في هذا العالم، كما أنه يتقن ويتفوق في فن الصيد على نظرائه النسور، وهو أكبر الطيور في العالم، حيث يبلغ طوله من من 67 إلى 81 سنتيمترا وطول جناحيه عند فردهما من 1.2 إلى 2 متر، كما يتراوح وزنه بين 2.7 إلى 4.5 كيلوغرام، وفق موقع (Futura).

يعيش النسر الملكي في وسط وجنوب أمريكا ويمكن أن يمتد وجوده إلى الغابات في جنوب المكسيك وشمال الأرجنتين.