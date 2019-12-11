شاهد.. هندي يمسك أفعى عملاقة بطريقة غريبة

المصدر: وكالات

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مزارعاً هنديا يحاول الإمساك بثعبان ضخم في حقل أرز في إحدى مدن جنوب الهند.

حاول الرجل الإمساك بالثعبان بطرق عديدة دون جدوى، حيث كان الثعبان في حالة تأهب للانقضاض، وكان يحاول الانقضاض على الرجل ولدغه في كل مرة كان يحاول بها الصياد الاقتراب منه.

بعدها حاول الرجل تثبيت الثعبان عن طريق فأسه، ولكن المراوغات السريعة للثعبان حالت دون أن يتمكن الرجل من تثبيته، وفي نهاية المقطع يضطر الرجل لخلع قميصه والتلويح به في وجه الثعبان لتشتيت انتباهه، ويلتف حوله خلسة ويمسكه بسرعة لافتة.

وكانت المفاجأة الحقيقية عندما رفع الرجل الثعبان عاليا وظهر حجمه الحقيقي، حيث يبلغ طول الثعبان نحو 3 أمتار ونصف المتر.