شاهد.. أنهار الثلوج تجتاح قرية إيطالية

المصدر: البيان الإلكتروني

حدث انهيار جليدي مثير للإعجاب في مارتيلو بجبال الألب الإيطالية، حيث تدفق الثلج بسرعة عبر شوارع القرية.

يذكر أن هذه المنطقة شهدت في نهاية فصل الخريف تساقط ثلوج كثيفة، التي تكون عادة هشة وسريعة الانزلاق، بحسب موقع (futura.sciences).

وعادة ما تذوب الثلوج الأولى، التي تسقط بين شهري سبتمبر أو أكتوبر، نتيجة ارتفاع درجة حرارة القشرة الأرضية في هذا الوقت من السنة، حيث تتحول الثلوج نتيجة ذلك إلى طبقة ضعيفة غير متماسكة ما يسهل انزلاقها.