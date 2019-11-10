قيادة السيارة أثناء هطول المطر

المصدر: البيان الإلكتروني

عند هطول المطر بغزارة وحصول تجمعات للمياه على جنبات الطريق وانخفاض معدل الرؤية والشعور بالخطر من القيادة، هناك سلسلة من إجراءات السلامة والأمان التي يتوجب عليك اتباعها. شاهدها في هذا الفيديو.

نشر المجلس الأعلى للأمن الوطني - الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فيديو توعوي يدعو فيه الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة عند هطول الأمطار وانخفاض معدل الرؤية واتباع إجراءات تكفل لهم السلامة والأمان@NCEMAUAE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Lkw3dBlppc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 10, 2019