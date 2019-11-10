قيادة السيارة أثناء هطول المطر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

عند هطول المطر بغزارة وحصول تجمعات للمياه على جنبات الطريق وانخفاض معدل الرؤية والشعور بالخطر من القيادة، هناك سلسلة من إجراءات السلامة والأمان التي يتوجب عليك اتباعها. شاهدها في هذا الفيديو.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى