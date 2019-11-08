شاهد.. دودة تحاول اختراق كبد رجل بسبب جرجير غير مغسول

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مقطع فيديو دودة كبيرة تحاول اختراق كبد رجل يبلغ من العمر 40 عاما، بعد أن اعتاد على تناول أوراق الجرجير دون غسله، وذلك بمزرعة في المكسيك.

وتعرض الرجل إلى أزمة في الكبد بعد تناول كميات من النبات الملوث، حيث نقل إلى المستشفى واحتجز به.

وأظهرت صور التقطت بالمنظار من داخل بطن الرجل، دودة كبيرة تتلوى بجانب كبده، وتتشبث بأحشائه الداخلية.

وحسب الأطباء، فقد كانت أولى أعراض المرض شحوب الشفتين واللسان، فيما أثبتت الفحوص الطبية إصابة الرجل بفقر الدم وانسداد القنوات الصفراوية التي تصل الكبد بالجهاز الهضمي.

وبعد استخدام المنظار، اكتشف الأطباء أن سبب انسداد القنوات الصفراوية ديدان تعرف باسم "المتورقة الكبدية"، تصيب من يتناول المياه الملوثة أو المحاصيل الزراعية غير المغسولة.

وتنتقل هذه الديدان من الأمعاء إلى القنوات الصفراوية، حيث تعيش وتتكاثر مسببة نزيفا داخليا وفقرا في الدم، وفقا لسكاي نيوز.

وحسب صحيفة "نيو إنغلاند" الطبية، فقد كانت أولى أعراض المرض شحوب الشفتين واللسان، فيما أثبتت الفحوص الطبية إصابة الرجل بفقر الدم وانسداد القنوات الصفراوية التي تصل الكبد بالجهاز الهضمي.

وبعد استخدام المنظار، اكتشف الأطباء أن سبب انسداد القنوات الصفراوية ديدان تعرف باسم "المتورقة الكبدية"، تصيب من يتناول المياه الملوثة أو المحاصيل الزراعية غير المغسولة.

وتنتقل هذه الديدان من الأمعاء إلى القنوات الصفراوية، حيث تعيش وتتكاثر مسببة نزيفا داخليا وفقرا في الدم.

لكن الصحيفة قالت إن حالة الرجل باتت تحت السيطرة في غضون شهر، بعد تناول علاج لقتل الطفيليات.