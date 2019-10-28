بالفيديو.. "خروف البحار" المجهري

المصدر: البيان الإلكتروني



Costasiella Kuroshimae مخلوق رخوي صغير رائع من مجموعة العُرَيْش، ولا يبدو مثل خروف أخضر فقط، بل وأيضًا واحد من عدد قليل من الحيوانات القادرة على التمثيل الضوئي!

حيوان Costasiella Kuroshimae الرخويـ الذي يشبه الخراف تحت الماء بألوان النيون، قادر على القيام بالتمثيل الضوئي! وهذه الخاصية عادة ما تكون لدى النباتات فقط وليس للحيوانات. فكيف يمكنه ذلك؟

في الواقع، تتغذى هذه السبيكة الغريبة على الأعشاب البحرية، و Costasiella Kuroshimae ولأنه لايعرف كيفية هضم البلاستيدات الخضراء من الأعشاب البحرية، فيدمجها مع الطحالب، ليظهر لونه الأخضر اللامع مثل لون الورقة، وتسمى هذه الممارسة بـ "كليبتوبلاستيدي".

يذكر أن البلاستيدات الخضراء، هي (الأجزاء الفرعية للخلية) التي تسمح للنباتات بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة يمكن أن يستخدمها الجسم، وتتحكم في التمثيل الضوئي.

والتمثيل الضوئي لدى خروف البحر عملية مجهرية يصعب ملاحظتها، حيث إن حجمه لا يتعدى 5 ملم، وقد تم اكتشافها لأول مرة العام 1993.

ويمكن على أي حال مشاهدة هذه الرخويات الصغيرة في مياه البحر، بالقرب من اليابان وإندونيسيا، بحسب مجلة (العلم والمستقبل) الفرنسية.