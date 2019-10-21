شاهد.. يصطاد الحيوانات البريّة بفمه!

المصدر: البيان الإلكتروني

تعلم الصياد مانغ لاي طريقة تقليد صوت الأرنب لاستدعاء الحيوانات البرية من والده حين كان صغيراً.

وعلى الرغم من أن الرعاة في بلدته لا يعتمدون على الصيد لكسب رزقهم، إلا أن لاي ينتهز أية فرصة لإظهار مهارته الفريدة، التي يتوارثها أفراد عائلته جيلا بعد جيلا، بحسب (CGTN).

وقد انتشر مؤخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية مقطع فيديو يظهر الصياد لاي يعرض مهارته في استدعاء الأرنب البري عن طريق تقليد صوته في مرج بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين. شاهدوه: