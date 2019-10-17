شاهد.. كهرباء بطلينوس المياه المالحة

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن هذا الحيوان الرخوي البحري الغريب ينتج "أقواساً كهربائية" تحت الماء.

وأضواء الديسكو الكهربائية لـ (Ctenoides ales)؛ أحد أنواع البطلينوس التي تعيش في المياه المالحة، مستمرة في إبهار القطاع العلمي، بحسب (futurasciences).

لكن في الواقع أن هذه الأقواس ليست انتاجا للكهرباء، بل هي انعكاس ضوء بسيط.

ويعرف (Ctenoides ales) بأسماء أسقلوب اللهب الكهربائي، أسقلوب الديسكو، البطلينوس الكهربائي والبطلينوس ديسكو.

ولقد تم منحه هذه الألقاب المستعارة لأن وميضه الناعم يضيء مثل كرة الديسكو.