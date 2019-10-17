شاهد.. لص مسلح يقبل مسنة لطمأنتها

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أظهرت كاميرات المراقبة داخل صيدلية شمال شرق البرازيل لصا وهو يتحدث مع مسنة ويطمئنها بينما اهتم شريكه بتهديد موظف المتجر.

وقعت الحادثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي في مدينة امارانتي، حيث حاولت المرأة الضعيفة، التي تعيش في منزل مجاور للصيدلية، تهدئة الوضع وعرضت على اللص المال الذي بحوزتها حتى لا يؤذيها.

ولكن اللص طمأنها وأخبرها بأنه ليس بحاجة إلى مالها وضرب بيده على كتفها في محاولة لتهدئتها كما زرع قبلة على جبينها.

وقال صاحب المتجر صموئيل الميدا للصحافة البرازيلية التي نقلت الحادثة، بأن اللصين دخلا المتجر وطلبا من الموظف بأن يمنحهما كل الأموال الموجودة بالصيدلية.

وتمكن اللصين من الهروب من الصيدلية وبحوزتهما 240 دولار وغيرها من السلع.

وقام ضباط الشرطة العسكرية بمحاصرة الحي بحثًا عن المشتبه بهما، ولم يتم العثور عليهما إلى الآن.