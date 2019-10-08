مشهد مؤثر لشاب مصاب بالتليف الكيسي بعد إيجاد متبرع

المصدر: إعداد - بيان السطري

في مشهد مؤثر يفيض بمشاعر الفرحة، وثقت كاميرا ردة فعل شاب مصاب بمرض التليف الكيسي ”Cystic fibrosis“ منذ الولادة عندما أيقظه أهله من النوم بمنتصف الليل وزفوا له خبر العثور على متبرع بالرئة مطابق له. وفور معرفته، قفز الشاب كيفن داجوستينو من سريره وأخذ يقبل أهله ويحتضنهم على هذه البشارة التي غيرّت حياته.

وبنرة من الصدمة والدهشة قال الشاب في الفيديو: "مستحيل.. مستحيل"، مكرراً الكلمة مرات عديدة.

ونشر مايكل شقيق الشاب كيفين منشوراً على حسابه في موقع "فيسبوك" و "انستقرام" من جزئين يجمع فيديو لكيفين أثناء إعلامه بالخبر وصورة له بعد العملية، موضحاً أن عملية أخيه سارت على ما يرام بالمركز الطبي في جامعة لويولا، بحسب موقع "فوكس تو ناو".

مشهد مؤثر لشاب مصاب بالتليف الكيسي بعد إعلامه بإيجاد متبرعhttps://t.co/X3IuaklUET#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dcAnVQeawL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 8, 2019

وعانى كيفين، الذي شخض بالتليف الكيسي عند الولادة، بإصابة في الدماغ غير مرتبطة بمرضه في 2016. وعلى الرغم من مواصلته محاربة المرض، احتاج كيفين لزراعة عاجلة للرئة.

وفي منشوره، شكر مايكل الأطباء على حسن رعايتهم لكيفين، وقال إن عائلته ممتنة كثيراً لأسرة المتبرع. وحقق الفيديو تفاعلاً واسعاً بآلاف المشاهدات والتعليقات.

والتليف الكيسي هو اضطراب موروث يُلحق ضررًا شديدًا بالرئتين والجهاز الهضمي وأعضاء أخرى، مما يُؤثر على وظائف متعددة في الجسم. ويُؤثر التليف الكيسي بصورة كبيرة على الرئتين، وبنسبة أقل على البنكرياس والكبد والأمعاء، حيث يُؤدي إلى تراكم طبقة سميكة ولزجة من المُخاط على تلك الأعضاء. ويعد أحد أكثر الأمراض الرئوية المزمنة انتشارًا لدى الأطفال والشباب، فهو عبارة عن اضطراب جيني يُؤدي للوفاة.

ولا يوجد حتى الآن علاج شافٍ من ذلك المرض، ولكن يوجد علاج يمكنه تخفيف الأعراض والحد من المضاعفات، وإطالة متوسط عمر المريض. وفي الحالات الخطيرة، قد يُؤدي تزايد المرض إلى ضرورة زرع رئة. ففي جميع أنحاء العالم، يصل متوسط عمر هؤلاء المرضى إلى 35 عامًا، في حين أن البلدان التي تتبع أنظمة صحية مُتطورة وصلت إلى نتائج أفضل.