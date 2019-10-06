غوريلا تستخدم لغة الإشارة لإعلام شخص بأنه غير مسموح له بإطعامها

المصدر: البيان الإلكتروني

وثقت عدسات الكاميرا في حديقة ميامي للحيوانات مشهداً طريفاً لغوريلا تتواصل مع أحد الزوار باستخدام لغة الغشارة لتخبره بأنه من غير المسموح للزوار بإلقاء الطعام لها، لكن حينما انصرف المدرب بعيداً خرقت الغوريلا القواعد.

فعلى الرغم من رسالة الغوريلا للسيّاح، إلا أن أحدهم ألقى بقطعة من البرتقال عليها لتلتقطها الغوريلا ثم تنظر من حولها لمراقبة المدرب، وعندما لم تجده باشرت بأكل البرتقالة.

بالفيديو... غوريلا تستخدم لغة الإشارة لإعلام شخص بأنه غير مسموح له بإطعامهاhttps://t.co/gAIISFnQBJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HEjuiYjdw7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 6, 2019