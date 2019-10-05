شاهد.. احتفالات الدجاج بالذكرى الـ 70 لتأسيس الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت الصين في الأول من أكتوبر الجاري بذكرى تأسيسها الـ 70، ببرنامج ثري اشتمل على مسيرات شعبية واستعراضات عسكرية ضخمة.

وفي خضم هذه الاحتفالات، ومشاركة منه، اختار مزارع صيني مبدع التعبير عن سعادته بطريقته الخاصة، في شراكة مع الدجاج.

المزارع الصيني المحب لوطنه، قام بنثر حبوب على الأرض بطريقة ذكية لجتمع حول الدجاج، مشكلاً رقم "70"، في إشارة إلى الذكرى الـ 70 لتأسيس الصين، بحسب ما يظهره فيديو لـ (China Xinhua News).