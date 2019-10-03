شاهد.. باليه قناديل البحر

المصدر: البيان الإلكتروني

قيعان المحيطات والبحار مليئة المخلوقات الغريبة.

نشر موقع (futura.sciences) فيديو لكيفية يتغير الشكل الجميل لقناديل البحار العميقة عدة مرات عندما تكون قشريات صغيرة تأكل في جسمها من الداخل.

وقد تم رصد قنديل البحر ومضيفه على عمق أكثر من 762 مترًا في المحيط الهادي عبر مهمة استكشافية لمصلحة المجلة العلمية Nautilus.

يظهر قنديل البحر في الفيديو وكأنه يرقص الباليه في محاولة التخلص الطفيليات التي تتغذى على جسمه.