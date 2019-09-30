شاهد .. معلم يستقبل طلابه بالأحضان

المصدر: دبي-البيان

المعلم الناجح هو من يملك روح الدعابة ويخلق جواً من المرح داخل الصف، ما يترك انطباعاً جيداً في نفسية التلاميذ، وهذا ما فعله معلم جزائري في المدرسة الابتدائية في ولاية غرداية، حيث حاول كسر كل القواعد البروتوكولية للتعامل مع تلاميذ الصف الثاني بخلق جو من الدعابة من خلال حرصه على استقبالهم حين دخول الصف بالأحضان والمرح معهم، ما ساهم في تطوير أداء التلاميذ.