الإمارات تسطر التاريخ وتحلق في الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

سطرت الإمارات اليوم تاريخاً مجيداً يضاف إلى سجلها الذهبي حيث حلق هزاع المنصوري في الفضاء كأول رائد فضاء عربي محققاً حلم وطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير.

ويمضي المنصوري 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.

ويعود تاريخ بناء المحطة إلى العام 1998، حيث شيدت بتعاون كل من الولايات المتحدة وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

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