الإمارات والسعودية شعب واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم الوطني السعودي الـ 89 الموافق 23 سبتمبر عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات وسط اهتمام ومشاركة رسمية وشعبية كبيرة. ويعكس احتفاء الإمارات ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عمق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي، لتنتقل نحو الشراكة الاستراتيجية التي تعززت عبر التضحيات المشتركة وتعمقت عبر التنسيق والحوار الصادق.