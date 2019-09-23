الإمارات والسعودية شعب واحد

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم الوطني السعودي الـ 89 الموافق 23 سبتمبر عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات وسط اهتمام ومشاركة رسمية وشعبية كبيرة. ويعكس احتفاء الإمارات ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عمق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي، لتنتقل نحو الشراكة الاستراتيجية التي تعززت عبر التضحيات المشتركة وتعمقت عبر التنسيق والحوار الصادق.
الفولكلور السعودي والأهازيج الرائعة حاضرة في احتفالات القنصلية السعودية بدبي ب #العيد_الوطني_السعودي_89 #اليوم_الوطني_السعودي_89#العيد_الوطني_السعودي#معاً_أبداً#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YLK4qozP2l— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
#مدارس الدولة تحتفل بـ #اليوم_الوطني89_للسعودية #السعودية#الإمارات#SaudiNationalDay#معا_أبدا #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/psxMdgJq0m— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
احتفالات #اليوم_الوطني_السعودي في مردف سيتي سنتر بـ #دبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
#اليوم_الوطني89_للسعودية
#SaudiNationalDay
#معاً_أبداً
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rl05MZVF40
الألعاب النارية تزين سماء «بلو واترز» #دبي احتفالاً بـ #اليوم_الوطني_السعودي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
#اليوم_الوطني89_للسعودية
#SaudiNationalDay
#معاً_أبداً
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Mp2qFVkiIq
#برج_العرب يكتسي باللون الأخضر احتفالاً بـ #اليوم_الوطني_السعودي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
#اليوم_الوطني89_للسعودية
#SaudiNationalDay
#معاً_أبداً
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2SPkOVn30l
بتوجيهات #خليفة و أوامر #محمد_بن_زايد .. #هزاع_بن_زايد يدشن شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بــ #أبوظبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
https://t.co/J2esnFP0L0
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6oeU4GKBgN
الألعاب النارية تزين كورنيش #أبوظبي احتفالاً بـ #اليوم_الوطني_السعودي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
#اليوم_الوطني89_للسعودية
#SaudiNationalDay
#معاً_أبداً
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZJpa7SOkWb
مبنى #أدنوك يكتسي بالعلم السعودي احتفالاً باليوم الوطني للمملكة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019
#اليوم_الوطني_السعودي
#اليوم_الوطني89_للسعودية
#SaudiNationalDay
@AdnocGroup
#معاً_أبداً
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4Zizhz7dTJ